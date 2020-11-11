Ученые нашли эффективное вещество против коронавиурса

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Ученые из Медицинской школы Университета Питтсбурга смогли выделить из организма лам сильнодействующее вещество, которое способно эффективно бороться с коронавирусом. Об этом сообщает журнал Science.

Исследователи внедрили в организм ламы белок-шип (S-белок) коронавируса, а через два месяца узнали, что иммунная система животного выработала зрелые антитела от инфекции.

Затем ученые выделили клетки, которые связывались с вирусом более активно. Они оказались более эффективными в борьбе с инфекцией.

По словам специалистов, антитела лам могут предотвратить распространение коронавируса на здоровые клетки организма. С их помощью, скорее всего, можно будет создавать лекарства от COVID-19.

Ранее сообщалось, что около 20 процентов людей, переболевших коронавирусной инфекцией, в течение трех месяцев после заражения приобретают психические расстройства. А также ученые сообщили, что люди с психическими расстройствами или заболеваниями на 65 процентов чаще заражаются коронавирусом.

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