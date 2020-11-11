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Ученые создали самую точную 3D-модель коронавируса
Фото: pexels.com

Ученые создали самую точную 3D-модель коронавируса

Виктория Родимкина

Наука

Ученые из университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии смогли создать самую точную 3D-модель коронавируса. Об этом сообщается на сайте научного учреждения.

Исследователи использовали все известные на сегодняшний день данные о структуре COVID-19. Ученые собрали изображения поверхности частицы вируса высокого разрешения с помощью сканирующих электронных микроскопов.

По их словам, модель показывает полную ультраструктуру вируса в том виде, в котором она находится на данный момент. На ней показаны белковые шипы и рецепторы на поверхности, а также генетический материал, заключенный внутри вирусной мембраны. Вирус попадает в организм человека с помощью спайкового белка, который связывается с рецептором некоторых клеток человека.

Ученые заявили, что новая 3D-модель показывает современную структуру SARS-CoV-2. Она раскрывает детали, которые раньше не были нигде указаны. Так, по мнению специалистов, белки нуклеокапсида образуют внутри веревочную структуру.

Исследователи уверенны, что создание модели поможет открыть новые направления борьбы с инфекцией в мире.

Ранее стало известно, что американские ученые обнаружили эффективное вещество против коронавиурса, которое содержится в организме лам.

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