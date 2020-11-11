Анастасия Ракова: В Москве работают 29 организаций поддержки семей

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города

В Москве работают 29 организаций, которые поддерживают семью и детство. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 11 ноября.

Из всех организаций 26 составляют «Мои семейные центры». Также в городе работают реабилитационные центры для несовершеннолетних «Алтуфьево» и «Возрождение». для женщин и детей есть кризисный центр помощи.

— Основные направления их деятельности — организация социального сопровождения семей с детьми, оказание помощи в случае необходимости и помощь в преодолении в трудной жизненной ситуации, — цитирует Ракову агентство городских новостей «Москва».

В любом центре госуслуг «Мои документы» многодетные семьи могут одним пакетом оформить сразу несколько льгот: на имущество, парковочное разрешение, соцподдержку по оплате жилья и не только.

— Многодетные семьи имеют первоочередное право на место ребенка в детском саду. В школе дети имеют право на бесплатное двухразовое питание. Кроме того, раз в год на каждого школьника из многодетной семьи город выделяет 10 тысяч 560 рублей на форму, — добавила заммэра.

Эту льготу семьям нужно оформить лишь один раз. Последующие годы выплата будет поступать автоматически.