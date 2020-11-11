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Автомобильный тоннель под МКАД начнут строить на юге Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Автомобильный тоннель под МКАД начнут строить на юге Москвы

Вероника Кузьминова

Город

Новый тоннель под Московской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД) начнут строить на юге столицы. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв в среду, 11 ноября.

Подземная дорога появится в рамках второго этапа строительства развязки от МКАД до магистрали «Солнцево – Бутово – Варшавского шоссе».

— Работы предусматривают строительство дороги, а также сооружение тоннеля под МКАД, переустройство инженерных коммуникаций и прокладку новых, — приводятся слова Бочкарева на сайте Стройкомплекса.

Длина тоннеля составит более 100 метров, из них 65 — закрытая часть. В каждом направлении дороги будет по три полосы. Планируется установить камеры видеофиксации.

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