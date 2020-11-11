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Три лабораторно-промышленных корпуса планируется ввести до конца года в Зеленограде
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Три лабораторно-промышленных корпуса планируется ввести до конца года в Зеленограде

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Зеленоград Карта всех событий

Три инновационных лабораторно-промышленных корпуса в Зеленограде получили заключение о соответствии (ЗОС) объекта требованиям проектной документации. Об этом в среду, 11 ноября, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

Планируется, что три лабораторно-промышленных корпуса введут в эксплуатацию до конца 2020 года. Объекты расположены на площадке «Алабушево» в составе особой экономической зоны (ОЗС) «Технополис «Москва».

Общая площадь трех корпусов, на территории которых разместятся производственные, складские и административные помещения, составит около 28 тысяч квадратных метров. Здесь появятся новые рабочие места, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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