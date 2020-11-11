Лучшие проекты в сфере инноваций наградят в декабре

Церемония вручения премии «Время инноваций» в 2019 году / Фото: Пресс-служба премии «Время инноваций»

Оргкомитет ежегодной премии «Время инноваций» продолжает прием заявок на участие в конкурсном отборе. Независимая награда вручается за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах.

— В этом году премия станет юбилейной — вот уже в десятый раз мы соберем лучшие инновационные решения в сфере В2В и В2С на одной площадке. Это событие — важная веха для нас. Мы благодарим участников премии прошлых лет за неизменный интерес к проекту, а также приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в юбилейном конкурсе — получить квалифицированную оценку жюри и, конечно же, обменяться опытом с коллегами на конференции, проводимой в рамках премии, — поделилась ожиданиями исполнительный директор Елена Хомутова.

Среди основных номинаций премии, за победу в которых будут бороться участники: «Инновация года», «Инфраструктурный проект года», «Социальная инновация года», «Открытие года», «Лучший проект по популяризации инновационной деятельности», «Продукт года», «Научное объединение года», «Технологическая инновация года», «Организационно-управленческая инновация года», «Событийный проект года» и «Программа года».

В числе лауреатов премии прошлых лет: DuPont, Объединенная авиастроительная корпорация, Сбербанк России, Аэрофлот — российские авиалинии, ASUS, Госкорпорация «Росатом», Samsung, Российские железные дороги, TOYOTA, Ростелеком, SENNHEISER, МТС, СУЭК, Концерн «Вега», ИНТЕР РАО, Зарубежнефть, ОДК-САТУРН, Faberlic, Т Плюс, правительство Москвы, «Вымпелком», ГМК «Норильский никель», SENNHEISER, НПО «Микроген», IBM iX, QIWI, Альфа-Банк, МегаФон, Yota, Страховой Дом ВСК, KFC, ВТБ Арена парк.

Церемония награждения десятой ежегодной премии пройдет в декабре вMarriott Krasnaya Polyana & «Сочи Казино и Курорт».

Премия проводится при поддержке экспертного совета, в состав которого входят признанные специалисты в области науки, инноваций, авторитетные общественные деятели, представители бизнеса и органов государственной власти.

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