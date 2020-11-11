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Велосезон в Москве продлится до 30 ноября
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Велосезон в Москве продлится до 30 ноября

Кирилл Николаев

Город

В этом году велосезон в столице продлится до 30 ноября. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что в разных частях города появились станции проката. В частности, жители столицы смогут воспользоваться восемью велопарковками и двумя станциями велопроката.

Ранее в столичном департаменте транспорта рассказали, что если в Москве не наступит резкое похолодание, то велопрокат проработает до зимы. В течение октября горожане совершили свыше 520 тысяч велопоездок.

Читайте также: Почти 120 станций велопроката открыли в Москве в текущем велосезоне

транспортвелопрокатМосква
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