Велосезон в Москве продлится до 30 ноября

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В этом году велосезон в столице продлится до 30 ноября. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что в разных частях города появились станции проката. В частности, жители столицы смогут воспользоваться восемью велопарковками и двумя станциями велопроката.

Ранее в столичном департаменте транспорта рассказали, что если в Москве не наступит резкое похолодание, то велопрокат проработает до зимы. В течение октября горожане совершили свыше 520 тысяч велопоездок.

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