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Документальный фильм о Нагорном Карабахе расскажет истории жителей Армении и Азербайджана
Фото: mil.am / Министерство обороны Республики Армения

Документальный фильм о Нагорном Карабахе расскажет истории жителей Армении и Азербайджана

Оксана Васильева

Общество

На сайте RT вышел документальный фильм о Нагорном Карабахе, о принадлежности которого десятилетиями спорят Армения и Азербайджан.

После очередного конфликта появилась надежда на прекращение столкновения и внесение ясности в этот вопрос.

Фильм рассказывает о том, что думают о конфликте обычные люди и как многолетняя вражда повлияла на жизнь мирного населения. Многие люди потеряли на войне близких и родственников. Свои истории рассказали юная поэтесса из Степанакерта, ухаживавшая за детьми в местном приюте, девушка из Гянджи, превратившая свой блог в военную хронику, волонтеры, помогавшие беженцам пропитанием и жильем, а также армянские и азербайджанские мужчины и женщины, создавшие интернациональные семьи.

По признанию героев фильма, они мечтали лишь об одном — чтобы война наконец закончилась.

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АзербайджанАрменияНагорный Карабах
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