Документальный фильм о Нагорном Карабахе расскажет истории жителей Армении и Азербайджана
На сайте RT вышел документальный фильм о Нагорном Карабахе, о принадлежности которого десятилетиями спорят Армения и Азербайджан.
После очередного конфликта появилась надежда на прекращение столкновения и внесение ясности в этот вопрос.
Фильм рассказывает о том, что думают о конфликте обычные люди и как многолетняя вражда повлияла на жизнь мирного населения. Многие люди потеряли на войне близких и родственников. Свои истории рассказали юная поэтесса из Степанакерта, ухаживавшая за детьми в местном приюте, девушка из Гянджи, превратившая свой блог в военную хронику, волонтеры, помогавшие беженцам пропитанием и жильем, а также армянские и азербайджанские мужчины и женщины, создавшие интернациональные семьи.
По признанию героев фильма, они мечтали лишь об одном — чтобы война наконец закончилась.
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