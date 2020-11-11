Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Андрей Черезов покинул пост заместителя главы Минэнерго РФ
Фото: minenergo.gov.ru

Андрей Черезов покинул пост заместителя главы Минэнерго РФ

Евгения Звощик

Внутренняя политика

Заместитель главы Министерства энергетики РФ Андрей Черезов освобожден от своей должности. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства в среду, 11 ноября.

Отмечается, что чиновник был освобожден от занимаемой должности в связи с ее сокращением.Андрей Черезов курировал в Минэнерго вопросы экономической безопасности в ТЭК.

Напомним, во вторник, 10 ноября, Александр Новак перешел с поста главы Минэнерго на должность вице-премьера РФ. Его должность занял Николай Шульгинов, который ранее заявил, что не планирует начинать работу с кадровых перестановок.

Читайте также: Володин пожелал новым министрам выстраивать эффективное взаимодействие с Госдумой

Минэнергороссийские чиновникиРоссия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Трагедия под Воронежем: что важнее — выжить или отомстить?

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Нет Бога, который против любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Всем нужно выучить уроки Карабаха

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Что общего у Дзюбы и Жванецкого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сестры немилосердия: как защитить от них детей

Ян Арт
Ян Арт

Свободы без ответственности не бывает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Под матрас, в банк или в квартиру: что делать с валютой

Все мнения
О проекте