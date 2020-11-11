Андрей Черезов покинул пост заместителя главы Минэнерго РФ

Фото: minenergo.gov.ru

Заместитель главы Министерства энергетики РФ Андрей Черезов освобожден от своей должности. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства в среду, 11 ноября.

Отмечается, что чиновник был освобожден от занимаемой должности в связи с ее сокращением.Андрей Черезов курировал в Минэнерго вопросы экономической безопасности в ТЭК.

Напомним, во вторник, 10 ноября, Александр Новак перешел с поста главы Минэнерго на должность вице-премьера РФ. Его должность занял Николай Шульгинов, который ранее заявил, что не планирует начинать работу с кадровых перестановок.

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