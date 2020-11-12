Москвичку оштрафовали за 212 нарушений ПДД в течение года

Жительница Москвы с начала текущего года нарушила правила дорожного движения 212 раз, рассказали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, 33-летняя женщина не оплачивала штрафы за совершенные нарушения ПДД. В связи с этим было составлено 98 протоколов по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях («Уклонение от исполнения административного наказания»).

Сотрудники Госавтоинспекции передали информацию о нарушительнице службе судебных приставов. После этого женщина погасила штрафы на сумму более 260 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

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