Нелегальный шлагбаум демонтировали возле дома на севере Москвы
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа шлагбауме, незаконно установленного возле одного их жилых домов в Северном административном округе столицы.
Нелегальный шлагбаум во время проверки Госинспекции в САО обнаружили по адресу Вятская улица, дом 16. Он мешал свободному проезду жителей на придомовую территорию.
Объект возвели без разрешительной документации на участке, необремененном земельно-правовыми отношениями. Эти сведения были переданы в префектуру Северного административного округа Москвы.
Как уточняет руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, к настоящему времени шлагбаум демонтирован, для жителей дома обеспечен свободный доступ к придомовой территории, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее стало известно, что незаконно возведенное летнее кафе демонтировали в центре Москвы.
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