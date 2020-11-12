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Нелегальный шлагбаум демонтировали возле дома на севере Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Нелегальный шлагбаум демонтировали возле дома на севере Москвы

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, Вятская улица, 16 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа шлагбауме, незаконно установленного возле одного их жилых домов в Северном административном округе столицы.

Нелегальный шлагбаум во время проверки Госинспекции в САО обнаружили по адресу Вятская улица, дом 16. Он мешал свободному проезду жителей на придомовую территорию.

Объект возвели без разрешительной документации на участке, необремененном земельно-правовыми отношениями. Эти сведения были переданы в префектуру Северного административного округа Москвы.

Как уточняет руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, к настоящему времени шлагбаум демонтирован, для жителей дома обеспечен свободный доступ к придомовой территории, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что незаконно возведенное летнее кафе демонтировали в центре Москвы.

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