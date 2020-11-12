Нелегальный шлагбаум демонтировали возле дома на севере Москвы

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Россия, Москва, Вятская улица, 16 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа шлагбауме, незаконно установленного возле одного их жилых домов в Северном административном округе столицы.

Нелегальный шлагбаум во время проверки Госинспекции в САО обнаружили по адресу Вятская улица, дом 16. Он мешал свободному проезду жителей на придомовую территорию.

Объект возвели без разрешительной документации на участке, необремененном земельно-правовыми отношениями. Эти сведения были переданы в префектуру Северного административного округа Москвы.

Как уточняет руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, к настоящему времени шлагбаум демонтирован, для жителей дома обеспечен свободный доступ к придомовой территории, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что незаконно возведенное летнее кафе демонтировали в центре Москвы.

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