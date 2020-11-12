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Опрос показал, как пандемия изменила финансовые привычки россиян
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Опрос показал, как пандемия изменила финансовые привычки россиян

Татьяна Плотникова

Финансы

За время пандемии коронавирусной инфекции 79 процентов россиян, принявших участие в исследовании банка «Открытие», задумались о необходимости создания финансовой «подушки безопасности», а 34 процента респондентов приступили к ее формированию.

15 процентов опрошенных рассказали, что за период распространения коронавируса стали вкладывать накопленные деньги в какие-либо финансовые инструменты.

При этом 26 процентов участников опроса взяли кредит или стали чаще пользоваться кредитной картой, у 30 процентов увеличились долги.

61 процент респондентов стали чаще пользоваться безналичными методами расчета за товары и услуги. Четверть опрошенных признаются, что начали бояться наличных денег из-за возможности заражения COVID-19.

Пандемия также привила россиянам привычку экономить: 67 процентов респондентов рассказали, что выискивают менее дорогие продукты в магазинах, а 66 процентов стали внимательнее вести учет доходов и расходов, сообщает РИА Новости.

Ранее появились сообщения, что почти треть россиян начали запасаться товарами на фоне ситуации с COVID-19.

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