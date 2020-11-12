Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Музейно-парковый комплекс «Северное Тушино» расскажет москвичам об адмиралах флота
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Музейно-парковый комплекс «Северное Тушино» расскажет москвичам об адмиралах флота

Юлия Ямпольская

Город

Онлайн-лекторий проведет музейно-парковый комплекс «Северное Тушино». Жители столицы смогут узнать об адмиралах флота Михаиле Лазареве и Дмитрии Сенявине. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили в пресс-службе префектуры Северо-Западного административного округа города.

Онлайн-лекторий «Великие флотоводцы России» доступен для зрителей по ссылке.

— Видеолекция об адмирале флота Михаиле Лазареве уже открыта для просмотра. А 27 ноября в 15:00 зрителям расскажут об адмирале флота Дмитрии Сенявине, — говорится в сообщении.

На виртуальных лекциях москвичи узнают, каково быть адмиралом русского военно-морского флота, а также как можно получить такое звание.

Ранее ВДНХ пригласила любителей космоса на виртуальные «Дни Луны». Образовательная программа пройдет в онлайн-формате с 13 по 17 ноября.

Читайте также: Культурные центры Москвы подготовили онлайн-программу ко Дню матери

лекцияСеверное Тушиновидео
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Трагедия под Воронежем: что важнее — выжить или отомстить?

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Нет Бога, который против любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Всем нужно выучить уроки Карабаха

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Что общего у Дзюбы и Жванецкого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сестры немилосердия: как защитить от них детей

Ян Арт
Ян Арт

Свободы без ответственности не бывает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Под матрас, в банк или в квартиру: что делать с валютой

Все мнения
О проекте