Музейно-парковый комплекс «Северное Тушино» расскажет москвичам об адмиралах флота

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Онлайн-лекторий проведет музейно-парковый комплекс «Северное Тушино». Жители столицы смогут узнать об адмиралах флота Михаиле Лазареве и Дмитрии Сенявине. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили в пресс-службе префектуры Северо-Западного административного округа города.

Онлайн-лекторий «Великие флотоводцы России» доступен для зрителей по ссылке.

— Видеолекция об адмирале флота Михаиле Лазареве уже открыта для просмотра. А 27 ноября в 15:00 зрителям расскажут об адмирале флота Дмитрии Сенявине, — говорится в сообщении.

На виртуальных лекциях москвичи узнают, каково быть адмиралом русского военно-морского флота, а также как можно получить такое звание.

Ранее ВДНХ пригласила любителей космоса на виртуальные «Дни Луны». Образовательная программа пройдет в онлайн-формате с 13 по 17 ноября.

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