Более 1,5 миллиона дистанционных ЭКГ сделали врачи скорой помощи Москвы за два года
Цифровые технологии на протяжении двух лет позволяют врачам скорой помощи передавать электрокардиограмму на расшифровку по беспроводному каналу связи. Именно это помогает специалистам экономить время, повышать качество диагностики и приступать к лечению. Более 1,5 миллиона дистанционных ЭКГ сделали столичные врачи скорой помощи с 2018 года.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что цифровизационные технологии помогают автоматизировать некоторые процессы, а также ускорить получение результата.
— Именно поэтому еще два года назад мы оборудовали машины скорой помощи новыми кардиографами, которые позволяют проводить дистанционную расшифровку ЭКГ, — уточнила Ракова.
Она также добавила, что раньше специалистам приходилось консультироваться с кардиологами по телефону. На данный момент благодаря цифровизации этот процесс проходит по-другому.
— За доли секунды по беспроводному каналу связи электрокардиограмма направляется на сервер кардиологического пульта. Ее оперативно получает врач-кардиолог, делает расшифровку и направляет бригаде. Это помогает сэкономить время и приступить к проведению лечебных мероприятий в максимально короткие сроки, — цитирует Ракову официальный сайт мэра Москвы.
Главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов рассказал, что благодаря цифровизации у бригады врачей становится больше времени, чтобы оценить состояние пациента, а также провести диагностику и доставить больного в нужный стационар.
— При сложных нарушениях сердечного ритма установка диагноза бывает достаточно непростой. Зачастую в таких ситуациях счет идет на минуты. На помощь медицинским работникам скорой приходят технологии, благодаря которым, например, передача ЭКГ происходит за секунды, — добавил Плавунов.
Ранее Ракова рассказала, что в столице обновляют парк тяжелой техники благодаря закупке по инновационному методу.
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