Более 1,5 миллиона дистанционных ЭКГ сделали врачи скорой помощи Москвы за два года

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Цифровые технологии на протяжении двух лет позволяют врачам скорой помощи передавать электрокардиограмму на расшифровку по беспроводному каналу связи. Именно это помогает специалистам экономить время, повышать качество диагностики и приступать к лечению. Более 1,5 миллиона дистанционных ЭКГ сделали столичные врачи скорой помощи с 2018 года.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что цифровизационные технологии помогают автоматизировать некоторые процессы, а также ускорить получение результата.

— Именно поэтому еще два года назад мы оборудовали машины скорой помощи новыми кардиографами, которые позволяют проводить дистанционную расшифровку ЭКГ, — уточнила Ракова.

Она также добавила, что раньше специалистам приходилось консультироваться с кардиологами по телефону. На данный момент благодаря цифровизации этот процесс проходит по-другому.

— За доли секунды по беспроводному каналу связи электрокардиограмма направляется на сервер кардиологического пульта. Ее оперативно получает врач-кардиолог, делает расшифровку и направляет бригаде. Это помогает сэкономить время и приступить к проведению лечебных мероприятий в максимально короткие сроки, — цитирует Ракову официальный сайт мэра Москвы.

Главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов рассказал, что благодаря цифровизации у бригады врачей становится больше времени, чтобы оценить состояние пациента, а также провести диагностику и доставить больного в нужный стационар.

— При сложных нарушениях сердечного ритма установка диагноза бывает достаточно непростой. Зачастую в таких ситуациях счет идет на минуты. На помощь медицинским работникам скорой приходят технологии, благодаря которым, например, передача ЭКГ происходит за секунды, — добавил Плавунов.

Ранее Ракова рассказала, что в столице обновляют парк тяжелой техники благодаря закупке по инновационному методу.

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