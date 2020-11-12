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Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени

Юлия Ямпольская

Город

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, температура воздуха впервые опустилась почти до минус трех градусов. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в столице столбик термометра опустился до минус 2,9 градуса, а по области (в Мелихово) — до минус 6,3 градуса, передает РИА Новости.

Ранее синоптики сообщали, что в ближайшие несколько дней москвичей ждет незначительное потепление. Это произойдет благодаря атмосферному фронту из Скандинавии, вслед за которым распространяется теплый атлантический воздух. В течение ближайших суток потепление охватит весь Северо-Запад, центральные районы страны и Черноземье.

Читайте также: Москвичей предупредили об обострении ряда заболеваний в холодную погоду

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