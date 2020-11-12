Более 2,5 тысячи КТ-исследований провели в резервных госпиталях Москвы за месяц

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Свыше 2,5 тысячи КТ-исследований провели в резервных госпиталях для больных коронавирусной инфекцией в столице за месяц. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Отмечается, что госпитали оборудованы в выставочном комплексе «Сокольники», ледовом дворце «Крылатское», АТЦ «Москва» и на ВДНХ. Благодаря оснащению необходимой техникой специалисты проводят обследования прямо на месте, что позволяет врачам максимально быстро оценивать состояние пациента и увеличивает эффективность дальнейшего лечения.

В пресс-службе уточнили, что по своим возможностям резервные госпитали ничем не отличаются от многопрофильных столичных стационаров. Каждый из них является филиалом ведущих медицинских учреждений Москвы – больницы имени Ф.И. Иноземцева, больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова, больницы №24 и больницы имени С.С. Юдина , которые помогают пациентам с коронавирусом, передает РИА Новости.

— В общей сложности на территории этих четырех центров одновременно могут проходить лечение более 6 тысяч человек, в том числе 159 – в палатах интенсивной терапии, — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, когда нужно делать КТ при подозрении на COVID-19.

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