Небензя заявил, что РФ будет добиваться заседания СБ ООН по делу Скрипалей

Фото: kremlin.ru / ООН, Эскиндер Дебебе

Россия найдет способ провести заседание Совета Безопасности ООН по делу Скрипалей. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в четверг, 12 ноября.

Он отметил, что все вопросы от России по этому делу до сих пор остаются без ответов.

— Мы найдем способ, как провести заседание по Скрипалям, потому что дело Скрипалей тоже повисло в воздухе. Все эти 50 или 250 вопросов, которые мы поставили, остались без ответа, — цитирует Василия Небензю РИА Новости.

По его словам, Западу собрание по делу Скрипалей не нужно, так как для него «преступник найден — то бишь мы».

Напомним, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Великобритании в 2018 году. По сообщению Лондона, попытка убийства была совершена с помощью нервно-паралитического вещества, которое якобы разрабатывалось в России. Москва неоднократно опровергала все обвинения в причастности к этому делу.

При этом британская полиция не смогла предоставить доказательства причастности России к делу Скрипалей.

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