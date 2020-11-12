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Небензя заявил, что РФ будет добиваться заседания СБ ООН по делу Скрипалей
Фото: kremlin.ru / ООН, Эскиндер Дебебе

Небензя заявил, что РФ будет добиваться заседания СБ ООН по делу Скрипалей

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия найдет способ провести заседание Совета Безопасности ООН по делу Скрипалей. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в четверг, 12 ноября.

Он отметил, что все вопросы от России по этому делу до сих пор остаются без ответов.

— Мы найдем способ, как провести заседание по Скрипалям, потому что дело Скрипалей тоже повисло в воздухе. Все эти 50 или 250 вопросов, которые мы поставили, остались без ответа, — цитирует Василия Небензю РИА Новости.

По его словам, Западу собрание по делу Скрипалей не нужно, так как для него «преступник найден — то бишь мы».

Напомним, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Великобритании в 2018 году. По сообщению Лондона, попытка убийства была совершена с помощью нервно-паралитического вещества, которое якобы разрабатывалось в России. Москва неоднократно опровергала все обвинения в причастности к этому делу.

При этом британская полиция не смогла предоставить доказательства причастности России к делу Скрипалей.

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Василий Небензя«дело Скрипалей»ООН
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