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Московские школы перенесли ноябрьские каникулы на ранний срок
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Московские школы перенесли ноябрьские каникулы на ранний срок

Юлия Ямпольская

Город

Школы в Москве перенесли ноябрьские каникулы на ранний срок. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки города.

Отмечается, что каникулы в октябре были двухнедельными и прошли во всех столичных школах одновременно. Следующие каникулы для учащихся будут зимой, передает РИА Новости.

— В связи с эпидемиологической обстановкой осенние каникулы во всех московских школах были организованы в период с 5 октября по 18 октября, в том числе в школах, в которых обучение строится по триместровой системе. После осенних каникул следуют зимние, — уточнили в ведомстве.

Ранее по решению мэра столицы осенние каникулы прошли во всех школах города в период с 5 по 18 октября. После этого с 19 октября учащиеся 1-5 классов вернулись к очному обучению, а ученики 6-11 классов продолжили учебу в дистанционном формате до 22 ноября.

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