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Москва обновила рекорд по числу сделок с ипотекой на новостройки в сентябре
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Москва обновила рекорд по числу сделок с ипотекой на новостройки в сентябре

Юлия Ямпольская

Город

В столице по итогам сентября оформили наибольшее количество договоров с ипотекой на новостройки. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили на сайте Росреестра Москвы.

Там отметили, что за 2020 год показатель увеличился более чем в два раза.

— В сентябре 2020 года зарегистрировано 6 738 договоров участия в долевом строительстве в отношении жилых и нежилых помещений с привлечением кредитных средств — в полтора раза больше, чем в предыдущем месяце, — говорится в сообщении.

Всего с января по сентябрь в столице заключили свыше 32,5 тысячи сделок на новостройки с привлечением кредитов. Это на 4 процента больше, чем в 2019 году за аналогичный период.

Отмечается, что доля сделок с кредитами составила 46 процентов от общего числа договоров. Она увеличилась на 7 процентов по сравнению с показателями прошлого года.

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