Годовой рекорд по выдаче ипотеки досрочно был установлен в России

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

В России банки за десять месяцев 2020 года выдали больше ипотечных кредитов, чем за рекордный 2018 год. Объем выданной с начала 2020 года ипотеки к концу октября достиг 3,25 триллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на предварительные оценки «Дом.РФ» и Frank RG.

Уточняется, что в 2018 году россияне взяли кредитов на 3,01 триллиона рублей. Объемы ипотеки за 2019 год составляет 2,85 триллиона рублей.

Согласно указанным данным, выдача жилищных кредитов в октябре этого года составила 550 миллиардов рублей. Этот показатель обновил рекорд за месяц.

На вторичном рынке жилья в октябре 2020 года было выдано 155 тысяч кредитов, в сентября — 143 тысячи.

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина отметила, что рекорды по выдаче ипотечных кредитов объясняются тем, что снижается общие ставки, а также реализуется льготная ипотека под 6,5 процента.

— Как следствие, летом и осенью на рынок могли выйти заемщики, которые планировали приобретать жилье позднее, но поспешили сделать это раньше, чтобы воспользоваться льготными условиями, — сказала она.

Ранее стало известно, что государственная программа льготной ипотеки была продлена до середины 2021 года.

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