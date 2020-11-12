В Кремле сообщили о подготовке к ежегодной пресс-конференции Путина

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина находится на стадии подготовки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 12 ноября.

По его словам, детали мероприятия будут обнародованы позже. О формате и дате проведения пресс-конференции скоро станет известно, передает РИА Новости.

— Мы уже готовим ежегодную пресс-конференцию президента Путина. Мы своевременно сообщим вам о дате проведения, расскажем вам детально о формате проведения пресс-конференции, — сказал Дмитрий Песков.

Он уточнил, что формат проведения мероприятия будет необычным из-за эпидемиологической обстановки. Представитель Кремля уточнил, что специалисты продумывают все детали, которые помогут не ограничивать возможности общения журналистов региональных, федеральных и зарубежных изданий с главой государства.

Также Песков подтвердил, что «Прямая линия» будет включена в программу пресс-конференции.

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