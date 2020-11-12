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Главные московские памятники промыли перед наступлением зимы
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Главные московские памятники промыли перед наступлением зимы

Вероника Кузьминова

Город

Последняя промывка прошла на главных памятниках столицы перед наступлением холодов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Службы Комплекса городского хозяйства очистили 18 объектов. Среди них — памятники князю Владимиру и Петру I, Триумфальная арка и монумент Победы на Поклонной горе. Сотрудники коммунальных служб используют разные средства для чистки монументов в зависимости от материалов.

— Титановые памятники, например, обрабатывают нейтральным раствором, а гранитные — щелочным или кислотным, чтобы удалить солевые разводы. Перед промывкой специалисты проверяют, нет ли на монументе повреждений и ржавчины, проводят фотофиксацию объекта, — пояснил Бирюков.

Заммэра добавил, что памятники моют каждый месяц в период с апреля по октябрь. В некоторых случаях монументы чистят чаще: раз в две недели. Помимо воды используют сухую чистку и специальные растворы.

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