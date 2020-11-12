Главные московские памятники промыли перед наступлением зимы

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Последняя промывка прошла на главных памятниках столицы перед наступлением холодов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Службы Комплекса городского хозяйства очистили 18 объектов. Среди них — памятники князю Владимиру и Петру I, Триумфальная арка и монумент Победы на Поклонной горе. Сотрудники коммунальных служб используют разные средства для чистки монументов в зависимости от материалов.

— Титановые памятники, например, обрабатывают нейтральным раствором, а гранитные — щелочным или кислотным, чтобы удалить солевые разводы. Перед промывкой специалисты проверяют, нет ли на монументе повреждений и ржавчины, проводят фотофиксацию объекта, — пояснил Бирюков.

Заммэра добавил, что памятники моют каждый месяц в период с апреля по октябрь. В некоторых случаях монументы чистят чаще: раз в две недели. Помимо воды используют сухую чистку и специальные растворы.

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