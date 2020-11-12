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Школа на 1225 мест появится на юго-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Школа на 1225 мест появится на юго-востоке Москвы

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, улица Золоторожский Вал, 11с38 Карта всех событий

Общеобразовательную школу на 1225 учащихся построят в столичном районе Лефортово. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.​

По его словам, площадь учреждения составит около 17 тысяч квадратных метров. Школа будет находиться по адресу улица Золоторожский Вал, дом 11.

— Для отделки фасадов будут использоваться сразу несколько материалов: панели из бетона и металла, штукатурку, а также витражное остекление. Основные цвета — белый и коричневый — разбавят оранжевые вставки на торцах и оконных проемах. Поскольку окружающая застройка довольно высокая и крыша школьного здания хорошо просматривается из окон, архитекторы решили нанести на нее узор, который повторяет рисунок мощения возле здания, — рассказал Кузнецов.

Отмечается, что функциональные блоки образовательного учреждения сосредоточат вокруг центрального ядра. Там расположат рекреационный центр.

Ранее сообщалось, что новые школа и детский сад с телестудией появятся в московской Коммунарке.

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