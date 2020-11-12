Школа на 1225 мест появится на юго-востоке Москвы
Общеобразовательную школу на 1225 учащихся построят в столичном районе Лефортово. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
По его словам, площадь учреждения составит около 17 тысяч квадратных метров. Школа будет находиться по адресу улица Золоторожский Вал, дом 11.
— Для отделки фасадов будут использоваться сразу несколько материалов: панели из бетона и металла, штукатурку, а также витражное остекление. Основные цвета — белый и коричневый — разбавят оранжевые вставки на торцах и оконных проемах. Поскольку окружающая застройка довольно высокая и крыша школьного здания хорошо просматривается из окон, архитекторы решили нанести на нее узор, который повторяет рисунок мощения возле здания, — рассказал Кузнецов.
Отмечается, что функциональные блоки образовательного учреждения сосредоточат вокруг центрального ядра. Там расположат рекреационный центр.
Ранее сообщалось, что новые школа и детский сад с телестудией появятся в московской Коммунарке.
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