«Я бы советовал Ксении слушаться Богомолова»: Васильев оценил гардероб Собчак

Фото: youtube.com / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Телеведущий, историк моды Александр Васильев оценил гардероб Ксении Собчак. По мнению эксперта, лучшим советчиком по стилю для нее может стать супруг — режиссер Константин Богомолов.

Васильев уверен в том, что Ксению трудно назвать иконой стиля, так как одевается она довольно «разномастно», а ее образу зачастую не достает системности.

По мнению стилиста, Собчак нужен личный дизайнер, который мог бы создавать уникальные вещи исключительно для нее и в единственном экземпляре. Помимо этого, он посоветовал звезде уменьшить количество вещей в своем гардеробе, удалить все лишнее и избавиться от ненужной одежды и аксессуаров. В этом, по словам стилиста, ей может помочь ее муж Константин Богомолов, у которого есть вкус, заключил Александр Васильев.

— Их союз я считаю статусным и удачным. Они друг друга дополняют. Оба интеллектуальны, оба стремятся достичь успеха в жизни. У Ксении большие амбиции, как и у Богомолова, — заявил Васильев.

Кроме того, по словам ведущего, Константин Богомолов — очень талантливый человек с успешной карьерой. Однако он считает, что после постановок в Театре на Малой Бронной Константин мечтает снова оказаться в Московском художественном театре имени Антона Павловича Чехова и стать там главным режиссером, передает издание 7Дней.ru.

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