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«Несчастная девочка»: Мигель высказался о танцах постаревшей Бритни Спирс
Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

«Несчастная девочка»: Мигель высказался о танцах постаревшей Бритни Спирс

Василий Плиткин

Звезды

Российский хореограф Мигель (Сергей Шестеперов) считает, что американская певица Бритни Спирс стареет, поэтому стала хуже двигаться на своих шоу.

— Она стареет, меньше двигается. Понятное дело, что она хочет двигаться, как раньше, но не получается. На самом деле мы видим только внешнее. Что творится с этим человеком за кулисами, никто не знает. Несчастная девочка: рожать ей нельзя, замуж нельзя — ничего нельзя, — отметил Мигель.

По словам хореографа, со Спирс происходят странные вещи, поскольку она публикует видео в соцсетях потому, что ее ограничивает опека, хотя артистка давно уже взрослая женщина.

— Я знаю, что такое известность, и стараюсь туда не лезть. На «Фабрике» я насытился этим, стараюсь особо нигде не появляться. Я не люблю тусовки, — отметил хореограф.

Видео опубликовано на YouTube.

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