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Американские ученые разработали прививку для похудения
Фото: pixabay.com

Американские ученые разработали прививку для похудения

Вероника Кузьминова

Здоровье

Американские ученые начали тестировать вакцину, которая помогает людям сбросить вес. Разработка проходит первый этап испытаний.

Предполагается, что препарат должен улучшать процесс обмена веществ в организме и менять предпочтения людей в еде.

В эксперименте по использованию вакцины участвовали 60 человек с лишним весом. Одним из добровольцев ввели плацебо, вторым — разработанное лекарство. За два месяца те люди, которые не принимали настоящий препарат, похудели в среднем всего на 30 граммов. Вторая же группа сбросила почти два килограмма, пишет Planet Today.

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