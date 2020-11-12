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Миллион рублей украли у пенсионерки в Москве с помощью поддельного свидетельства о браке
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Миллион рублей украли у пенсионерки в Москве с помощью поддельного свидетельства о браке

Юлия Ямпольская

Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту кражи у столичной пенсионерки более миллиона рублей. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что неизвестный подделал документы о браке и предоставил их нотариусу. После этого злоумышленник получил свидетельство о праве на наследство. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

В результате пенсионерке был причинен ущерб в размере более миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что мужчина вынес из квартиры ценности и проиграл 435 тысяч рублей в Москве.

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