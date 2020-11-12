Миллион рублей украли у пенсионерки в Москве с помощью поддельного свидетельства о браке

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Уголовное дело возбуждено по факту кражи у столичной пенсионерки более миллиона рублей. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что неизвестный подделал документы о браке и предоставил их нотариусу. После этого злоумышленник получил свидетельство о праве на наследство. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

В результате пенсионерке был причинен ущерб в размере более миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что мужчина вынес из квартиры ценности и проиграл 435 тысяч рублей в Москве.

Читайте также: Подозреваемого в краже кольца за полмиллиона рублей задержали в Москве