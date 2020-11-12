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Профессионалы медиаотрасли обсудили перспективы развития рынка
ТИПОГРАФИЯ ПРАЙМ ПРИНТ МОСКВА

Профессионалы медиаотрасли обсудили перспективы развития рынка

Ксения Ракитянская

Общество

В четверг, 11 ноября, стартовал XVI ежегодный профессиональный форум российских издателей «Издательский бизнес/ Publishing Expo. Перезагрузка». В этом году событие проходит в основном в онлайн-режиме.

В рамках форума руководители и представители ведущих российских издательских домов, дистрибуторских компаний, полиграфических предприятий, профильных образовательных учреждений, отраслевых государственных и общественных организаций, медиаменеджеры и руководители направлений крупнейших СМИобсуждают тенденции развития медиа и издательского дела в России и в мире, вопросы, связанные с внедрением новых технологий в привычный механизм производства, работой издателей с новыми медиа, прогнозы рынка на ближайшее время а также подводят итоги 2020 года. Особое внимание уделено влиянию на издательский и медиа бизнес пандемии коронавируса и работе медиаотрасли в постковидный период.

В отраслевых круглых столах приняли участие представители «Вечерней Москвы».

Главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов поучаствовал в дискуссии на тему подготовки кадров в медиабизнесе и рассказал об опыте «ВМ»:

— Я считаю, что для того чтобы быть хорошим журналистом прежде всего важно по складу своего характера быть репортером. Нужно изначально обладать, или же хотя бы развивать в себе любопытство, желание донести информацию первым, некоторый азарт. Вторая важнейшая составляющая — элементарный интеллект. Журналистов часто обвиняют в поверхностности, якобы они всего знает понемногу: и театр, и экономику, сталеварение. Действительно, когда люди работают с большим объемом информации, им нужно уметь быстро найти и переработать информацию по разным темам. Но это невозможно уметь делать, не обладая элементарной базой. К сожалению, многие факультеты журналистики сегодня сбились на какой-то очень общегуманитарный план подготовки студентов. Молодые люди, которые приходят к нам в редакцию, часто оказываются совершенно неподготовленными, и плавают в элементарных вещах, таких как знание истории, географии, литературы. Я уже не говорю о знании театра, кинематографа, биографий известных людей. Не обладая основами очень сложно ориентироваться в новостном потоке, отличать проверенную информацию от фейков, понимать закономерности тех или иных событий. Мы у себя в редакции уже несколько лет назад поняли, что нужно открывать свою школу подготовки кадров, у нас есть своя система обучения. Бесплатная школа, в которую приходят молодые люди, студенты, была создана для того, чтобы дать им основы ремесла журналиста. На данный момент уже 30 человек, которые закончили эту школу успели поработать или постоянно работают у нас в редакции.

Заместитель главного редактора Алексей Зернаков в рамках сессии «Издательская отрасль: преодоление кризиса» рассказал о том, какие изменения внесла пандемия коронавируса в режим работы редакции и какое влияние она оказала на контент издания.

— У любого издания есть лояльная аудитория. Но если СМИ хочет расширяться, усиливать свое влияние, то привлекать новую аудиторию необходимо. И здесь очень важно соблюсти баланс — сохранить интерес постоянного читателя, который уже привык к определенному формату издания, форме подачи контента, и вместе с тем продолжать идти в ногу со временем, вводить новые рубрики, совершенствовать дизайн. Пандемия в этом плане сильно поменяла контент издания. Почти сразу после начала пандемии мы ввели постоянную рубрику, в которой информируем население о последних новостях, связанных с коронавирусом. Важно отметить и психологический аспект — важно не перегибать палку с устрашением населения темой ковида. Задача любого СМИ —давать проверенную и достоверную информацию, а не хайповать на фейк-ньюс и запугивании читателей.

Алексей Шаравский, главный редактор сайта vm.ru, заместитель генерального директора по электронным СМИ АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» затронул тему проблемы перехода редакции в режим удаленной работы:

— Мы прежде всего производим творческий контент, и как выяснилось, процесс его производства нуждается не только в формализации. Важной составляющей является некий обмен мнениями в живом формате. Как оказалось, ни конференции в зуме, ни чаты в телеграмме не заменяют этого. На мой взгляд креативность редакции в удаленном формате в долгосрочной перспективе снижается. Эту проблему еще предстоит решить. Также встраивание новых сотрудников в работу системы удаленного формата оказалось непростой задачей — в режиме работы «оффлайн» человек в разы быстрее понимает систему взаимодействия в коллективе. Думаю, что нам еще предстоит найти решение этой проблемы, как вопрос остается актуальным.

Другие участники обсуждения также подтвердили наличие подобных трудностей. Организации по-разному подходят к решению этого вопроса.

Руслан Новиков генеральный директор АО «Аргументы и факты», подтвердил, что организация процесса удаленной работы действительно оказалась очень важной темой этого года, но в конечном итоге в сложившейся ситуации даже удалось найти некоторые плюсы:

— Безусловно, смешанный формат работы это наше настоящее и ближайшее будущее. Как показал текущий год, если не говорить о креативной составляющей, в других сферах уход на удаленный режим даже поднимает производительность труда в некоторых сферах бизнеса. У людей высвободилось время, которое тратилось на дорогу до работы, поездки на рабочие встречи и совещания и это время используется для решения текущих задач. Так что не стоит бояться удаленки, нужно в нее грамотно встраиваться, искать эффективные инструменты и механизмы и использовать этот опыт во благо. Конечно, громкие совещания, живые споры и обсуждения дают толчок к новым креативным решениям, но думаю что в каждой редакции найдется способ решить этот вопрос.

Подробнее с программой Форума «Издательский бизнес/Publishing Expo. Перезагрузка» можно ознакомиться по ссылке.

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