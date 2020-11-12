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Росгидромет спрогнозировал сильные магнитные бури в 2024–2025 годах
Фото: pixabay.com

Росгидромет спрогнозировал сильные магнитные бури в 2024–2025 годах

Евгения Звощик

Общество

Сильные магнитные бури прогнозируются в 2024–2025 годах. Об этом рассказал глава Центра космической погоды для нужд аэронавигации при Институте прикладной геофизики имени академика Федорова Росгидромета Вячеслав Буров в четверг, 12 ноября.

По его словам, в следующем году, напротив, ожидается мало магнитных бурь. В свою очередь явления, прогнозируемые в 2024-м и 2025-м, станут неожиданными для инфраструктуры и могут принести много вреда.

Буров пояснил, что негативное воздействие магнитных бурь могут ощущать люди с ослабленным иммунитетом и пожилые граждане. При этом россияне, которые проживают в Центральном регионе страны, ощущают влияние магнитных бурь в меньшей степени.

— Воздействие идет на полярные области. Магнитное поле сильно воздействует на тех людей, которые живут за полярным кругом, — уточнил специалист.

Он добавил, что амплитуда магнитных бурь во время сильных событий на Солнце в разных широтах может отличаться в сто раз, передает агентство городских новостей «Москва».

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