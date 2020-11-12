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Наши предки 13 ноября вспоминали святого Никодима: православные христиане верили, что он защищает дом от пожара. Древние славяне в этот день отдавали дань богине Макоше. Она отвечала за ткачество и благоволила ремесленникам. Ее имя связывали с судьбой и просили ее о заступничестве.

Славяне верили, что если в этот день человек съест блюдо из курицы, он обретет счастье. По традиции в этот день люди старались выспаться, считалось, что тот, кто это сделает, проживет долгую жизнь. Приметы гласили, что в этот день не стоит общаться с малознакомыми людьми.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно съесть 13 ноября, чтобы стать счастливым

Если 13 ноября снегири начали петь, то скоро наступит зима. Ясная и солнечная погода обещает морозы и ветер.

В этот день отмечаются Всемирный день доброты, День службы защиты государственной тайны Вооруженных сил России.

148 лет назад вышло в свет первое издание «Азбуки» Льва Толстого, которую он написал для крестьянских детей. Они учились в школе в Ясной Поляне. 102 года назад было образовано Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Все выпускники были направлены на фронты Гражданской войны в 1919 году.

В этот день родились писатель Роберт Льюис Стивенсон, актрисы Вупи Голдберг, Елена Цыплакова, певица Ольга Орлова.

Именины отмечают Василий, Алексей, Леонид, Герман, Степан, Анатолий, Яков, Иннокентий, Николай, Трофим.

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