Народный календарь. Что нужно съесть 13 ноября, чтобы стать счастливым
Наши предки 13 ноября вспоминали святого Никодима: православные христиане верили, что он защищает дом от пожара. Древние славяне в этот день отдавали дань богине Макоше. Она отвечала за ткачество и благоволила ремесленникам. Ее имя связывали с судьбой и просили ее о заступничестве.
Славяне верили, что если в этот день человек съест блюдо из курицы, он обретет счастье. По традиции в этот день люди старались выспаться, считалось, что тот, кто это сделает, проживет долгую жизнь. Приметы гласили, что в этот день не стоит общаться с малознакомыми людьми.
Подробности в видеосюжете «ВМ»:
Если 13 ноября снегири начали петь, то скоро наступит зима. Ясная и солнечная погода обещает морозы и ветер.
В этот день отмечаются Всемирный день доброты, День службы защиты государственной тайны Вооруженных сил России.
148 лет назад вышло в свет первое издание «Азбуки» Льва Толстого, которую он написал для крестьянских детей. Они учились в школе в Ясной Поляне. 102 года назад было образовано Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Все выпускники были направлены на фронты Гражданской войны в 1919 году.
В этот день родились писатель Роберт Льюис Стивенсон, актрисы Вупи Голдберг, Елена Цыплакова, певица Ольга Орлова.
Именины отмечают Василий, Алексей, Леонид, Герман, Степан, Анатолий, Яков, Иннокентий, Николай, Трофим.
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