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Андрей Бочкарев: Москва решила вопрос очередей в школах и детских садах
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Андрей Бочкарев: Москва решила вопрос очередей в школах и детских садах

Кирилл Николаев

Город

За счет активного строительства образовательных учреждений властям столицы удалось решить вопрос очередей в школах и детских садах. Об этом в четверг, 12 ноября, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, за последние десять лет в столице было построено и сдано 105 школьных зданий и около 300 детских садов.

— Таким образом, места в детских учреждениях в шаговой доступности от жилых кварталов получили почти все горожане, — цитирует Бочкарева Интерфакс.

Он отметил, что в столице продолжится возведение образовательных учреждений.

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школы и детские садыМоскваАндрей Бочкарев
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