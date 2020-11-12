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Оформить выплату материнского капитала в Подмосковье можно онлайн
Фото: pexels.com / Anastasia Shuraeva

Оформить выплату материнского капитала в Подмосковье можно онлайн

Елена Плешивцева

Общество

Оформить выплату регионального материнского капитала в Подмосковье теперь можно в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области. Ранее жители региона для получения ежегодной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующих детей могли обратиться в МФЦ.

— В Московской области постоянно расширяется перечень госуслуг. За 2020 год в регионе уже введено в эксплуатацию 68 обновленных сервисов. Услуги социального блока являются одними из самых востребованных, поэтому крайне важно сделать их удобными для жителей, — рассказал министр Максим Рымар.

Как сообщили в ведомстве, результат оказания услуги придет в личный кабинет заявителя в течение восьми рабочих дней, информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина поддержала инициативу правительства выделить 123 миллиарда рублей на выплаты нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет.

— Мы всячески поддерживаем выплаты нуждающимся семьям. Даже небольшие суммы зачастую становятся серьезным подспорьем. Это положительная динамика в сфере социальной политики, — уточнила Матюнина.

Эксперт добавила, что такая финансовая помощь — часть комплексной поддержки семей, рассказал Nation News.

ФАН сообщает, что почти половина российских мужчин готовы брать отпуск по уходу за ребенком вместо женщины на три года. Уйти в декрет готовы 40 процентов респондентов.

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