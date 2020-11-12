Регионам рекомендовали организовать амбулаторные центры диагностики и лечения COVID

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Министерство здравоохранения РФ рекомендовало организовать амбулаторные центры диагностики и лечения нового типа коронавирусной инфекции в регионах. Соответствующий приказ ведомства размещен на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 12 ноября.

Также в документе прописаны рекомендации об организации взаимодействия центров с медорганизациями, которые оказывают скорую и медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях. Также отмечается, что данные центры следует оснастить автотранспортом для доставки пациентов, медработников и перевозки биоматериалов и лекарств.

Помимо этого, российским субъектам рекомендовали организовать медицинскую помощь пациентам с подтвержденным результатом на COVID-19 на дому с помощью телемедицинских технологий.

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