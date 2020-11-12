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«Голова кружится»: Собчак нежно призналась Богомолову в любви
Фото: instagram.com/xenia_sobchak

«Голова кружится»: Собчак нежно призналась Богомолову в любви

Евгения Звощик

Звезды

Телеведущая и блогер Ксения Собчак вновь призналась в своих чувствах к супругу, режиссеру Константину Богомолову. Очередное видео на тему своей влюбленности Собчак опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

В кадре ведущая позирует на лестнице и ведет диалог с мужем.

— Ксения Анатольевна, у вас голова не кружится? — спрашивает Богомолов.

Судя по ролику, именно он снимает на видео жену, стоящую на лестнице. При этом он вращает камеру.

— Кружится. От любви к вам! — ответила на вопрос Собчак.

Подписчики восхитились поведением звезд, которые не стесняются демонстрировать свои чувства: «Как прекрасно меняется голос у женщины, которая общается со своим любимым мужчиной»; «Ой, Ксюша, какая мягкая и милая прям»; «Вот только хотел сказать) у нее такие глаза влюбленные)»; «Такая Ксюша мне больше нравится»; «Как красива женщина, когда влюблена».

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Ксения СобчакКонстантин Богомоловвозлюбленные
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