Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Московский опыт создания КТ-центров признан успешным на федеральном уровне. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве.

В столице амбулаторные КТ-центры были созданы еще в апреле на базе городских поликлиник. За это время проведено свыше 300 тысяч КТ-исследований. В настоящее время в столице работают 22 КТ-центра.

КТ-исследование при диагностике коронавирусной инфекции позволяет выявлять осложнения инфекции на ранних стадиях. Также в центрах проводятся дополнительные исследования: анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрия, ЭКГ.

Кроме того, в столице активно используются технологии искусственного интеллекта (ИИ) для диагностики коронавируса. Загружая КТ-снимок на рабочем компьютере, врачи видят предварительное заключение, выполненное с помощью ИИ.

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