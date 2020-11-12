Единорос Козлов: Бюджет должен лучше отражать интересы обманутых дольщиков

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В проекте бюджета столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов следует предусмотреть дополнительные средства для обманутых дольщиков. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил депутат столичного парламента, член партии «Единая Россия» Александр Козлов.

По его словам, проблема обманутых дольщиков является актуальной для всего города. Козлов подчеркнул, что данный вопрос наиболее остро стоит для жителей ТиНАО.

— Я буду добиваться, чтобы из бюджета были выделены дополнительные средства на достройку проблемных объектов, — заявил он.

Козлов добавил, что в последнее время Москва успешно решает проблему дольщиков. В этом году более 2,6 тысячи человек из числа тех, кто пострадал от недобросовестных застройщиков, получили ключи от своих квартир. В эксплуатацию были сданы 20 проблемных объектов. С 2011 года столичным властям Москвы удалось помочь почти 19 тысячам дольщиков.

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