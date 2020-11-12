Андрей Бочкарев рассказал о поиске дополнительных средств на жилые недострои

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Дополнительные деньги необходимо изыскать в бюджете столицы на решение вопроса проблемных жилых объектов с обманутыми дольщиками. Об этом в четверг, 12 ноября, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, вопрос о защите прав дольщиков стоит на повестке дня у столичных властей. В настоящее время данная тема обсуждается внутри правительства города, сообщает РИА Новости.

Бочкарев добавил, что список пострадавших от недобросовестных застройщиков людей определен.

Ранее заммэра рассказал, что за счет активного строительства образовательных учреждений властям столицы удалось решить вопрос очередей в школах и детских садах.

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