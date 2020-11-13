Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичам расскажут, как подкармливать птиц зимой в рамках акции «Птица синица»
Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Москвичам расскажут, как подкармливать птиц зимой в рамках акции «Птица синица»

Юлия Курганова

Город

В столице стартовала ежегодная эколого-просветительская акция «Птица синица». В этом году она пройдет в офлайн- и онлайн-форматах. Специалисты Мосприроды расскажут, как правильно подкармливать птиц зимой.

На занятиях, которые будут проходить с ноября по март, специалисты сообщат москвичам, чем лучше подкармливать пернатых. Например, семена подсолнечника нужно давать воробьям и синицам, орехами и желудями лучше угощать дятлов и соек, сушеные ягоды рябины или боярышника любят снегири, дрозды и свиристели. Специалисты подчеркнули, что нельзя давать птицам перченое, соленое, жареное, сдобу, миндаль и хлеб.

Также участники акции узнают, как правильно сделать кормушку и где ее лучше разместить. Кроме того, им расскажут, каких зимующих пернатых следует подкармливать и когда. Так, не нужно начинать подкормку рано осенью, так как это вредит птицам. Самым удачным месяцем для подготовки угощений является ноябрь, потому что птицы нуждаются в помощи именно зимой, когда самостоятельно им сложно раздобыть корм.

Принять участие в акции могут бесплатно все желающие. Афиша мероприятий каждый день публикуется в социальных сетях ГПБУ «Мосприрода» и на официальном сайте.

Читайте также: Москвичам рассказали, кто впадает в спячку на природных территориях столицы

зимовка птицМосквакормушки для птиц
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Дзюба плох, даже если одет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Шенген» не для слабаков

Олег Сыров
Олег Сыров

Драться плохо, но надо

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Куда уж ниже: первые итоги французской дистанционки

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Бегом прочь от осенней хандры и ковида

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональду Трампу пора попрощаться

Екатерина Федорова
Екатерина Федорова

Незаконный шлагбаум уберут

Все мнения
О проекте