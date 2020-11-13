Москвичам расскажут, как подкармливать птиц зимой в рамках акции «Птица синица»

Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

В столице стартовала ежегодная эколого-просветительская акция «Птица синица». В этом году она пройдет в офлайн- и онлайн-форматах. Специалисты Мосприроды расскажут, как правильно подкармливать птиц зимой.

На занятиях, которые будут проходить с ноября по март, специалисты сообщат москвичам, чем лучше подкармливать пернатых. Например, семена подсолнечника нужно давать воробьям и синицам, орехами и желудями лучше угощать дятлов и соек, сушеные ягоды рябины или боярышника любят снегири, дрозды и свиристели. Специалисты подчеркнули, что нельзя давать птицам перченое, соленое, жареное, сдобу, миндаль и хлеб.

Также участники акции узнают, как правильно сделать кормушку и где ее лучше разместить. Кроме того, им расскажут, каких зимующих пернатых следует подкармливать и когда. Так, не нужно начинать подкормку рано осенью, так как это вредит птицам. Самым удачным месяцем для подготовки угощений является ноябрь, потому что птицы нуждаются в помощи именно зимой, когда самостоятельно им сложно раздобыть корм.

Принять участие в акции могут бесплатно все желающие. Афиша мероприятий каждый день публикуется в социальных сетях ГПБУ «Мосприрода» и на официальном сайте.

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