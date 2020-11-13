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Ростуризм намерен составить маршрут «Большое Золотое кольцо»
Фото: pixabay.com

Ростуризм намерен составить маршрут «Большое Золотое кольцо»

Юлия Курганова

Туризм

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) планирует создать маршрут «Большое Золотое кольцо», расширив популярный бренд за счет включения в него городов с историей. Все они должны быть расположены в хорошей транспортной доступности от Москвы. Об этом сообщила в четверг, 12 ноября, советник главы Ростуризма Юлия Рыбакова.

Она отметила, что классический маршрут «Золотое кольцо» удобен тем, что обладает хорошей транспортной доступностью.

— Мы расширяем эту историю и хотим сделать «Большое Золотое кольцо» вокруг Москвы, чтобы включить в этот бренд Тульскую область, Рязань и другие «качественные» исторические города, которые располагаются вокруг Москвы и скоро получат еще лучшую транспортную доступность, — сказала Рыбакова на форуме «Крылья будущего».

Она добавила, что Министерство транспорта России уже выделило в приоритеты дорогу вокруг столицы, которая сделает более комфортным путешествие на машине по таким городам, передают «Известия».

На официальном сайте Союза городов «Золотого кольца» напомнили, что в 2017 году маршрут, в который исторически входили восемь городов — Иваново, Владимир, Переславль-Залесский, Кострома, Ростов Великий, Суздаль, Сергиев Посад и Ярославль, — отметил 50-летие. А в 2018 году в маршрут официально включили еще и Углич.

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Ростуризмтранспортная доступностьмаршрут «Золотое кольцо»
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