Более 25 тысяч направлений выписали врачи в Москве с помощью искусственного интеллекта

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Более 25 тысяч направлений выписали столичные врачи с помощью инструмента, который работает на основе искусственного интеллекта. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что цифровые технологии активно развиваются в здравоохранении города. Это экономит время специалистам, которое они посвящают пациентам.

— Уникальная система поддержки принятия врачебных решений заработала в октябре этого года во всех городских поликлиниках, оказывающих медицинскую помощь взрослому населению. Сейчас ей пользуются более трех тысяч врачей. За месяц более 25 тысяч направлений на диагностику выписали в столице при помощи инструмента, работающего на основе искусственного интеллекта, — цитирует Ракову официальный сайт мэра Москвы.

Система помогает определить предварительный диагноз. На базе списка определенных симптомов модуль, работающий на основе искусственного интеллекта, формирует три вероятных диагноза. Специалист может либо выбрать один из них, либо поставить свой. Модуль внедрили в работу поликлиник с начала октября и продолжают совершенствовать в режиме реального времени. С его помощью проанализировали данные порядка 100 тысяч приемов за три недели.

Варианты, которые предлагает система, разделяются на обязательные, которые уже есть в списке, а также дополнительные, те, которые врач назначает по своему решению. Если пациент недавно проходил нужную процедуру, то специалист увидит это в системе.

Ранее сообщалось, что более 1,5 миллиона дистанционных ЭКГ сделали врачи скорой помощи Москвы за два года. Отмечается, что цифровизационные технологии помогают автоматизировать некоторые процессы, а также ускорить получение результата.

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