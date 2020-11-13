Правила назначения руководителей в сфере образования предложили изменить в РФ

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Руководящие должности в сфере образования должны занимать профессионалы с педагогическим стажем. Такое мнение выразили представители партии «За Правду», предложившие вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой рассмотреть эту идею.

— Просим вас изменить порядок присвоения категорий госслужащим, которые работают в сфере образования, с учетом наличия реального педагогического стажа у ряда соискателей, претендующих на руководящие должности, — приводит RT выдержку из обращения фракции.

По мнению партии, чтобы аттестация учителей и оценка их работы были объективными, чиновники в области образования должны понимать, с чем имеют дело. Для этого требуется иметь соответствующий опыт, причем не столько теоретический, сколько практический. В этой связи предложено закрепить понятие «стаж работы в педагогическом учреждении». Оно станет квалификационным требованием к госслужащим в образовательных ведомствах.

— На сегодняшний день опасения вызывают вовсе не профессиональные навыки педагогов, а наличие профкомпетенций у представителей федеральных и региональных министерств и ведомств, которые выдают нежизнеспособные инициативы, — пояснил глава партии Захар Прилепин.

Он выразил мнение, что чиновники должны уметь общаться с педагогами на понятном им языке. Налаженная коммуникация избавит от «проблем с перегрузками» и случаями несправедливого отношения к работникам сферы просвещения.

Среди прочего, во фракции считают возможным допускать кандидатов с педагогическим стажем не менее двух лет к работе со старшей и ведущей категорией госслужащих.

— Данные изменения позволят вывести систему образования на качественно новый уровень развития, повысить доверие к органам власти, а также наладить коммуникацию с педагогическим сообществом, — подчеркивается в документе.

Кроме того, внесение соответствующих корректив позволит создать государственный кадровый резерв специалистов в сфере образования, добавляют в партии.

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