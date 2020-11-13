Старинные росписи отреставрировали в павильоне №5 на ВДНХ

Фото: Пресс-служба ВДНХ

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В павильоне №5 «Физика» на ВДНХ эксперты столичного департамента капитального ремонта продолжают реставрационные работы. Планируется, что после ремонта здесь разместят музей комплекса городского хозяйства города.

На данный момент там отреставрирована и воссоздана живопись в Вводном и Центральном залах павильона. Эти помещения и арочные проходы между ними расписали к открытию экспозиции Латвийской ССР в 1954 году. Роспись просуществовала до 1960-х годов, пока павильон не перепрофилировали под экспозицию «Физика».

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, перед реставрацией были составлены подробные схемы-картограммы.

— Работы стартовали в начале этого года, в них были задействованы две команды художников-реставраторов. Примечательно, что во всех деталях, украшающих интерьер павильона, прослеживалась латвийская аутентичная орнаменталистика. Именно она увязывала весь декор воедино. За основу для реставрации и воссоздания были взяты сохранившиеся фрагменты живописи и архивные фотоматериалы, — цитирует Бирюкова официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что колонны в Вводном зале сохранились почти в идеальном состоянии. Стволы были перетянуты несколькими чеканными поясками из меди, между ними найдена роспись, которая напоминает природный камень.

Эксперты восстановили только те участки, где были вбиты гвозди, на которых крепились фальшстены. Там же они обнаружили роспись на плафоне и фризе, которая раньше была скрыта под слоями краски.

В Центральном зале были найдены два из четырех сюжетов авторской живописи. Участки стен, украшенные росписями в технике гризайль, были целиком покрыты трафаретным рисунком.

— Первый сюжет был найден под листом фанеры и сохранился практически без повреждений. Композиция состоит из колосьев злаковых культур и клевера. Второй был много раз перекрашен, его раскрыли и в местах утрат авторского красочного слоя выполнили тонировку. Эта композиция посвящена наукам (физике и химии): изображены микроскоп, стеклянные колбы и книги. Два оставшихся сюжета воссоздали заново, — рассказал Бирюков.

На данный момент все отреставрированные росписи укрыли защитными материалами, потому что реставрационные работы еще продолжаются. Закончить ремонт и реставрацию павильона планируют в 2021 году.

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