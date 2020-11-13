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СМИ узнали о планах Заворотнюк вернуться на сцену
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk / Официальный аккаунт Анастасии Заворотнюк в Instagram

СМИ узнали о планах Заворотнюк вернуться на сцену

Вероника Кузьминова

Звезды

Актриса Анастасия Заворотнюк начала строить планы по возвращению на сцену после победы над тяжелой болезнью. Об этом заявили друзья артистки, пишет «Собеседник».

Одна из подруг Заворотнюк певица Анна Калашникова рассказала, что актриса позитивно настроена, несмотря на тяжелое заболевание — онкологию.

— Говорить о полном выздоровлении Насти, конечно, преждевременно. Но то, что в ее состоянии наметилась позитивная динамика, уже замечательно. Мы все надеемся, что Настя сможет победить болезнь. Потому что она нужна всем: и близким, и коллегам, и поклонникам, — цитирует Калашникову издание.

По ее словам, Заворотнюк продолжает наблюдаться у врачей. При этом родные актрисы полностью ограждают ее от внешнего мира.

Весной 2019 года появились первые слухи о тяжелой болезни артистки. Вскоре стало известно, что у нее обнаружили глиобластому — разновидность рака головного мозга.

Спустя месяц родные звезды подтвердили, что она проходит курс лечения. Директор актрисы ответила на слухи о сборе денег, позже дочь Анастасии рассказала о состоянии матери.

В июне СМИ сообщили о возможном возвращении артистки к работе в театре и кино. По информации источника, тяжелая болезнь полностью перешла в стадию ремиссии.

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