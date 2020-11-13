Анастасия Ракова: Дистанционное обучение помогло предотвратить рост случаев COVID-19 в Москве

Фото: Ксения Дорохина, «Вечерняя Москва»

Среди столичных учащихся средней и старшей школы увеличения числа заболевших коронавирусом не зафиксировано. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что с 4 октября в городе еженедельная заболеваемость увеличилась более чем в два раза во всех возрастных группах, кроме одной — учеников старшей и средней школы.

Если бы среди этих учащихся был отмечен такой же рост, как и у людей других возрастов, то сейчас болели бы примерно на пять тысяч человек больше, а количество заболевших учеников составило бы почти семь тысяч. Отмечу, что в таком случае, даже без учета заражения ими других контактных лиц, общая заболеваемость COVID-19 в Москве увеличилась бы на 12 процентов. Это подтверждает эффективность принятых мер для значительной группы в 500 тысяч человек, — цитирует Ракову агентство городских новостей «Москва».

Следующим шагом, по ее словам, стало введение дистанционного формата обучения для студентов колледжей и вузов столицы.

— Это решение поддержано федеральным органом власти — приказ Министерства образования и науки был подписан на этой неделе, — уточнила Ракова.

По решению мэра столицы с 19 октября учащиеся 1–5-х классов вернулись к очному обучению после двухнедельных каникул, а ученики 6–11-х классов продолжили учебу в дистанционном формате до 22 ноября.

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