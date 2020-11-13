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Столичных студентов научат основам предпринимательства в проекте Sprint Up
Фото: freepik.com

Столичных студентов научат основам предпринимательства в проекте Sprint Up

Юлия Ямпольская

Город

В Москве 16 ноября стартует масштабный онлайн-проект Sprint Up, который направлен на развитие предпринимательских способностей у молодежи. Об этом сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, участниками проекта станут порядка 10 тысяч студентов столичных вузов.

— Целью программы является обучение молодых людей основам предпринимательства и укрепление бизнес-культуры в молодежной среде, — уточнил Фурсин.

Курс включает в себя видеолекции, интерактивные вебинары, самостоятельную работу с обратными видами связи, нетворкинг и мотивационную программу.

С основными навыками и умениями, которые нужны предпринимателям, участников познакомят представители российского бизнес-сообщества и специалисты крупных российских компаний, в числе которых Михаил Кучмент, Борис Дьяконов, Александр Ларьяновский, Артем Елмуратов Владимир Белый.

В конце обучения экспертное жюри отберет лучшие бизнес-идеи. Их авторов проконсультируют ведущие эксперты Sprint Up, передает официальный сайт мэра Москвы.

Для того, чтобы принять участие в программе, нужно зарегистрироваться на сайте проекта. Для поддержки участников, обратной связи, оценки самостоятельной работы и нетворкинга создали специальный телеграм-чат.

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