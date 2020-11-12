Бесплатный онлайн-курс для предпринимателей Москвы проведет «Техноград»

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Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» проведет для столичных предпринимателей бесплатный онлайн-курс по развитию soft-навыков.

Отмечается, что участников научат работать в команде, достигать поставленных целей, а также проводить переговоры. Специалисты расскажут, какие умения необходимы для того, чтобы управлять компанией и что может помочь увеличить эффективность проекта. Все желающие освоят профайлинг — прогнозирование поведения собеседника. По итогам программы каждый получит сертификат.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что курс состоит из восьми вебинаров, посвященных отработке навыков.

— Обучение будет проходить под руководством ведущих экспертов в области ведения переговоров, управления знаниями, командообразования и профайлинга, — цитирует Фурсина официальный сайт мэра Москвы.

Онлайн-курс пройдет на интерактивной платформе «Технограда»в период с 15 по 29 ноября.

Ранее сообщалось, что более 50 профессий москвичи смогут освоить в учебном центре «Профессионал».

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