Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Бесплатный онлайн-курс для предпринимателей Москвы проведет «Техноград»
Фото: freepik.com

Бесплатный онлайн-курс для предпринимателей Москвы проведет «Техноград»

Юлия Ямпольская

Город

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» проведет для столичных предпринимателей бесплатный онлайн-курс по развитию soft-навыков.

Отмечается, что участников научат работать в команде, достигать поставленных целей, а также проводить переговоры. Специалисты расскажут, какие умения необходимы для того, чтобы управлять компанией и что может помочь увеличить эффективность проекта. Все желающие освоят профайлинг — прогнозирование поведения собеседника. По итогам программы каждый получит сертификат.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что курс состоит из восьми вебинаров, посвященных отработке навыков.

— Обучение будет проходить под руководством ведущих экспертов в области ведения переговоров, управления знаниями, командообразования и профайлинга, — цитирует Фурсина официальный сайт мэра Москвы.

Онлайн-курс пройдет на интерактивной платформе «Технограда»в период с 15 по 29 ноября.

Ранее сообщалось, что более 50 профессий москвичи смогут освоить в учебном центре «Профессионал».

Читайте также: В Москве запустили программу обучения специалистов по уходу за пожилыми людьми

онлайн-обучение«Техноград»Москва
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Трагедия под Воронежем: что важнее — выжить или отомстить?

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Нет Бога, который против любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Всем нужно выучить уроки Карабаха

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Что общего у Дзюбы и Жванецкого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сестры немилосердия: как защитить от них детей

Ян Арт
Ян Арт

Свободы без ответственности не бывает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Под матрас, в банк или в квартиру: что делать с валютой

Все мнения
О проекте