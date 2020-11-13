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Александр Васильев поделился секретами стиля с участниками проекта «Московское долголетие»
Фото: Пресс-служба «Московское долголетие»

Александр Васильев поделился секретами стиля с участниками проекта «Московское долголетие»

Марьяна Шевцова

Общество

11 ноября на YouTube-канале проекта «Московское долголетие» прошла вторая встреча из цикла мастер-классов от звездных экспертов для участников проекта и их друзей. Гостем эфира стал историк моды и телеведущий Александр Васильев.

Александр провел мастер-класс на тему «Винтаж и мода», на котором рассказал, как создать собственный винтажный стиль в одежде, дал советы по стилю для женщин «серебряного» возраста, а также ответил на вопросы зрителей. Съемка проходила в музее В. А. Тропинина.

Во время эфира Александр рассказал о том, что винтажной считается вещь, которой более 25 лет. Телеведущий отметил, что не нужно бояться внедрять старые модели вещей в повседневные образы, главное — чувствовать себя уверено и соблюдать простые стилистические правила.

— Будьте уверены в себе и авторитетны в вопросах собственного стиля. Наряжайтесь для себя, и если вещи времен вашей молодости вам нравятся и хорошо сочетаются с современными, то носите и не думайте о том, что о вас подумают другие. Общественное мнение в этом вопросе не должно вас интересовать, — отмечает Александр.

Говоря о стилистических правилах, Александр рекомендовал женщинам «серебряного» возраста обратить внимание на модные цвета последних сезонов — это все оттенки белого, бежевого, изумрудного, синего, лилового, бордового, а также рисунок в клетку. Среди украшений в моду вошли кулоны и изделия из янтаря. Чтобы выглядеть стильно, людям старшего поколения стоит обратить внимание на оправу очков: сегодня в моде круглые формы, а в следующем сезоне в моду вернутся проволочные оправы. Новый 2021 год Васильев советует встретить в наряде с блеском — это могут быть вышитые бисером, пайетками или с люрексом платья и костюмы.

Александр отметил, что интерес к моде и современным тенденциям может быть полезен для выстраивания добрых взаимоотношений с внуками.

— Не бойтесь общаться с молодыми людьми о моде и стиле, интересоваться последними модными тенденциями. Делайте свой образ запоминающимся, но не отпугивающим, чтобы ваши внуки гордились вами и ставили вас в пример, — говорит Васильев.

Также во время эфира Васильев рекомендовал разобрать вещи из прошлого, включая фотографии. Они могут стать первыми экспонатами личной коллекции винтажа и будут интересны для будущих поколений. А чтобы сохранить память и интересные моменты, связанные с ними, обязательно сделайте карточки, в которых можно написать воспоминания и памятные даты, связанные с вещами.

Кроме того, телеведущий ответил на вопросы зрителей и выбрал самый интересный вопрос. Скоро его автор получит в подарок его книгу «Формула моды».

Александр Васильев пожелал гостям трансляции смотреть на все с позитивом, заниматься любимым делом, находить новые увлечения и хобби.

Посмотреть запись эфира и узнать больше секретов от Александра Васильева можно на YouTube-канале проекта «Московское долголетие».

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