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Посещение павильона «Макет Москвы» на ВДНХ доступно по предварительной регистрации
/ Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Посещение павильона «Макет Москвы» на ВДНХ доступно по предварительной регистрации

Юлия Ямпольская

Город
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Для того, чтобы посетить павильон «Макет Москвы» на ВДНХ, необходимо заранее зарегистрироваться. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

Там отметили, что при входе в павильон надо отсканировать камерой смартфона QR-код или же отправить в СМС кодовое слово на номер 7377.

— Напомню, что регистрация позволяет оперативно информировать граждан о возможном контакте с лицами, у которых выявлена инфекция, что очень важно в сегодняшней ситуации, — уточнил глава ведомства Сергей Левкин.

Он также добавил, что в помещении в одно время могут находиться не более 30 человек. В павильоне пока приостановлены групповые экскурсии, а также временные экспозиции и выставки.

По словам Левкина, в помещении будут соблюдаться санитарные нормы, которые гарантируют безопасное посещение для посетителей.

— Сотрудникам «Макета Москвы» предписано следить за сохранением посетителями социальной дистанции и использованием перчаток и масок. Павильон оборудован дезинфекторами, всем гостям при входе измеряется температура тела бесконтактным способом, — подчеркнул руководитель ведомства.

Павильон «Макет Москвы» работает каждый день с 10:00 до 20:00, кроме понедельника. Вход свободный.

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