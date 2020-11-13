«Сатанинское отродье»: Тутта Ларсен объяснила появление своего псевдонима

Фото: youtube.com / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Российская радио- и телеведущая Татьяна Романенко, известная под псевдонимом Тутта Ларсен, объяснила его происхождение.

— Есть же известная история о том, что мой псевдоним при прочтении задом наперед очень странно звучит: «несралаттут». Никто не верит, что я сделала это не нарочно. Для меня самой это был шок. Когда я выбрала себе псевдоним из сказки Яна Экхольма про Людвига Ларсена и курочку Тутту («Тутта Карлссон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие» — прим. «ВМ»), псевдоним сразу ко мне прилип, — заявила телеведущая.

По ее словам, через два месяца зритель позвонил на МTV и рассказал о том, как псевдоним читается задом наперед, и ведущая очень переживала. Она вспомнила случай, когда общалась с комиссией по частотам, где потенциальным соискателям могли дать частоту. Создатели радио «Вера» взяли с собой Романову.

— Мы заходим, там сидят эксперты, мы рассказываем, что у нас светская частота, которая рассказывает людям о христианстве, о вере. И там сидит дама и говорит, что ничего не понимает. И дальше комиссия по частотам выливается в мой личный экзамен, который я сдаю этой женщине, доказывая, что я достойна работать в христианском СМИ. В словах «Тутта Ларсен» она видела безумную тварь, какое-то сатанинское отродье, которым я никогда не была, — заявила ведущая.

Видео опубликовано на YouTube.

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