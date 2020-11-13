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Крепкий алкоголь и шампанское подорожают в России с 2021 года
Фото: pexels.com / Bryllupsfotograf Forevigt

Крепкий алкоголь и шампанское подорожают в России с 2021 года

Ростислав Зубков

Финансы

В России поднимут минимальные розничные цены на крепкий алкоголь и игристые вина. Соответствующие приказы Министерства финансов РФ появились на портале правовой информации.

Согласно документам, россиян ждет подорожание водки (на 5,7 процента — до 243 рублей за пол-литра), коньяка (на три процента — до 446 рублей за пол-литровую бутылку) и шампанского (на три процента — до 169 рублей за 0,75 литра).

Приказы обретут силу с 1 января 2021 года и будут действовать до 31 декабря 2026-го включительно.

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